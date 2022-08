Al via il 13 settembre le iniziative di Buon Anno Scuola

Buon Anno Scuola, il calendario di iniziative rivolte a educatori, insegnanti, ragazzi e famiglie messo a punto dal Settore Istruzione del Comune di Modena attraverso il Centro educativo Memo e con la collaborazione di attori del sistema educativo integrato e del territorio, propone laboratori per famiglie, lezioni magistrali, incontri per genitori e studenti, oltre a educazione al linguaggio, dialoghi sulla conoscenza, orientamento scolastico, educazione fuori classe, Smart Life School e educazione all’aperto. Le iniziative prendono il via martedì 13 settembre alle 16.30 con “Educazione fuori classe”, la presentazione degli Itinerari scuola-città per l’anno scolastico 2022-2023 e una lezione magistrale di Chiara Panciroli, docente dell'Università di Bologna, su “La didattica nella relazione scuola e territorio”; l’incontro è on line.

Sabato 24 settembre, dalle 9.30 alle 12, Fondazione Cresci@mo, Casa dei Calzini Spaiati e Centro per le Famiglie del Comune propongono SassiePassi, laboratorio itinerante di educazione all’aperto per famiglie con bambine e bambini da 0 a 3 anni. Si parte dal Nido Gambero con tappa al Centro per le Famiglie e arrivo alla Casa dei Calzini Spaiati di via Monte Sabotino 97. Il laboratorio vedrà la partecipazione di Andrea Ceciliani, esperto in strategie di Outdoor Education e del Cooperative Learning, professore presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita Unibo.

Lunedì 26 settembre alle ore 18.15 l’incontro formativo rivolto a genitori, insegnanti e educatori è a cura di Fondazione Cresci@mo e Ceis Fondazione Onlus e si svolge presso la scuola dell’infanzia Toniolo, in via Toniolo 120. Con la pedagogista Patrizia Belloi, consulente per Fondazione Cresci@mo e il professore di Pedagogia dell’Istituto di Scienze dell’Educazione G. Toniolo Krzysztof Szadejko si parla di: “Navigare o giocare? In rete o nel parco?” con consigli e regole per un uso consapevole delle tecnologie digitali nell’infanzia.

Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre due giorni di Smart Life School nell’ambito di Smart Life Festival (www.smartlifefestival.it) con un ricchissimo programma di e attività laboratoriali che si svolgeranno negli ateliers digitali degli gli Istituti Comprensivi e iniziative diffuse in collaborazione con Memo e Make It Modena di Modena. Gli appuntamenti di Buon Anno Scuola proseguono anche nel mese di ottobre: dal Convegno regionale Fism Emilia-Romagna che si svolgerà a Modena, presso Forum Monzani sabato 8, alla lezione magistrale di Felice Cimatti “Piccole ragioni. Educazione al linguaggio”, in programma il 20 ottobre al Teatro Fondazione Collegio San Carlo fino al convegno a cura di Zeroseiup “Dialoghi sulla conoscenza rivolto al personale educativo del Sistema integrato Modena 0/6 il convegno” il 22 ottobre. È infine dedicato a “L’orientamento scolastico per valutare le scelte e valorizzare le attitudini” il convegno a cura di Ial Emilia-Romagna in programma mercoledì 26 ottobre.