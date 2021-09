Buondomani Aps in campo per la comunità, raccolta fondi per un'ambulanza

Sabato sera presso il circolo rinascita di Budrione si è svolta una cena di beneficenza destinata a donare un nuovo mezzo di soccorso alla città di Carpi, un sogno che il Presidente Marco Borsari ha da molto tempo e che si è fatto più vivo dopo aver vissuto l’esperienza con il virus nel marzo 2020.

“Da sempre sogno di poter fare qualcosa d’importante per il nostro paese e dopo i giorni passati in ospedale a causa del virus, ho capito ancora di più l’importanza che hanno medici, infermieri e operatori sanitari”.

Marco infatti una volta dimesso ha scritto un libro diario dal titolo “Ce l’ho fatta e lo racconto”.

Alla cena erano presenti circa 130 ospiti tra cui La strana Coppia di Radio Bruno e il cantautore Davide Turci e sono intervenuti nei saluti anche l’Assessore Andrea Artioli del comune di Carpi e il coordinatore del Team Enjoy Davide Nostrini con il quale l’associazione carpigiana durante la pandemia ha iniziato una collaborazione per i progetti pediatrici. Durante la serata Sandro Damura ed Enrico Gualdi hanno intrattenuto gli ospiti tra scherzi e battute in un piacevole clima famigliare.

Importante è stata anche la testimonianza della dottoressa Pesci Chiara che ha ripercorso i giorni più duri della pandemia, la lotta nelle corsie e ha raccontato dei momenti vissuti con Marco come paziente.

“È bello pensare dopo tanto tempo di rimettersi in gioco per la propria comunità e poter finalmente ritrovarsi per uno scopo importante. Voglio ringraziare con forza tutti i volontari dell’associazione e del circolo, ma in particolare vorrei ringraziare mia moglie Dolores per tutto il sostegno. Questo è ovviamente solo l’inizio, ma insieme alla rete delle associazioni, ai privati e alle istituzioni si potrà di certo raggiungere l’obiettivo prefissato, conclude Borsari”