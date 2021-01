Bus, dal 7 gennaio torna l’orario scolastico

In considerazione dell’abbassamento della soglia di presenza in aula degli studenti delle scuole superiori al 50%, stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/20 il trasporto pubblico locale modenese, riparte - d’accordo col mondo dell’istruzione – dal 7 gennaio 2021 con l’orario scolastico ordinario già in vigore dal 15 settembre 2020, che prevede un unico ingresso alle 8 e tre fasce orarie di uscita alle 12, alle 13 e alle 14.

L’Ordinanza governativa concede infatti alcuni giorni a tutti gli attori coinvolti, per completare la rivoluzione delle complesse macchine organizzative che dovranno essere in grado di riportare in aula il 75% degli studenti, così come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, con la capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50% rispetto a quella prescritta dalla carta di circolazione. Un piano di scaglionamento orario già stabilito, concordato e condiviso da tutti i soggetti interessati, in corso di attuazione operativa, che proprio per la portata innovativa che contiene potrà essere predisposto con maggiore precisione, in virtù del posticipo stabilito dal Governo.

AMo e SETA ritengono sostenibile il trasporto in sicurezza del 50% dei ragazzi iscritti, con la capienza ridotta dei mezzi, senza modifiche organizzative di orario, grazie alla ulteriore disponibilità di mezzi aggiuntivi reperiti da operatori privati, resa possibile dai finanziamenti regionali.

I mezzi aggiuntivi che saranno messi in servizio dal 7 gennaio sono infatti 65 rispetto alla flotta SETA extraurbana gia’ su strada in orario di punta, per un totale di 290 autobus.

L’azienda tuttavia chiede la massima collaborazione, da parte dell’utenza, nel rispettare le prescrizioni a bordo dei mezzi e presso le fermate del trasporto pubblico. Un comportamento responsabile e collaborativo con gli operatori SETA costituisce un requisito essenziale per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza del servizio. Si ricorda che su ogni mezzo la capienza consentita sarà evidenziata da appositi avvisi esposti in corrispondenza delle porte di salite/discesa. Per salire a bordo dei mezzi di trasporto pubblico resta obbligatorio indossare la mascherina di protezione.