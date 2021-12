Bus: orario di vacanza scolastica dal 24 dicembre

aMo ricorda che dal 24 dicembre al 6 gennaio compreso, in corrispondenza della chiusura delle scuole per le festività natalizie, sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo.

Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà normalmente.

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito di Seta o chiamando il numero 840000216.