Cà Marta e Ospedale di Sassuolo: un centro estivo per i figli degli operatori

Per il secondo anno l’azienda sanitaria ha attivato una convenzione col centro polivalente per garantire 2 settimane gratuite di centro estivo ai figli dei propri operatori. Tra le novità, un progetto speciale a cura dell’equipe della Cardiologia dell’ospedale, che incontreranno oltre 800 ragazzi per parlargli di alimentazione, salute e corretti stili di vita