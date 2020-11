Rischio caduta massi, senso unico alternato fra Montecreto e Riolunato

Sulla strada provinciale 324 “del passo delle Radici”, in un tratto compreso tra i Comuni di Riolunato e Montecreto, è attivo un senso unico alternato regolato a vista a scopo precauzionale, a causa del distacco di materiale roccioso dalla parete di monte che viene comunque contenuto dalle reti paramassi installate a protezione del versante.

Per garantire maggiore sicurezza al tratto stradale interessato, il personale della Provincia ha installato delle barriere in cemento sulla mezzeria della strada, in attesa di intervenire per il ripristino delle condizioni di sicurezza.