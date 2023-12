Guasti e manutenzioni, le caldaie creano disagi in alcune scuole superiori

Al liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cittadella, è stato eseguito nella giornata di martedì 5 dicembre un nuovo intervento di manutenzione alla caldaia che regola l’impianto di riscaldamento, dopo quello effettuato nei giorni scorsi, a causa di un nuovo malfunzionamento che ha comportato un calo delle temperature interne delle aule. Nei prossimi giorni sarà installata una nuova caldaia e nel frattempo proseguirà l’attività di monitoraggio periodico dell’impianto esistente, in modo tale da ridurre i disagi per studenti e insegnanti.

Sempre nella giornata di martedì 5 dicembre è stato eseguito un intervento all’impianto di riscaldamento della nuova palazzina dell’istituto Selmi di Modena a causa della presenza di aria nelle tubazioni dell’impianto che ne hanno compromesso il corretto funzionamento.

I tecnici della provincia saranno presenti, da domani mercoledì 6 dicembre, nell’istituto per monitorare la situazione ed intervenire tempestivamente in caso di nuovi disagi, mentre durante la pausa didattica natalizia è previsto un intervento di svuotamento dell’impianto per il ripristino completo delle funzionalità dello stesso, così da risolvere definitivamente il guasto.

Infine un analogo intervento è stato effettuato all’istituto Levi Paradisi di Vignola, che presenta la stessa problematica dell’istituto Selmi, anche in ragione del fatto che i due edifici hanno le medesime caratteristiche costruttive.

Nei tre istituti coinvolti dagli interventi, le lezioni si svolgeranno regolarmente con il monitoraggio costante da parte dei tecnici della Provincia, delle temperature interne delle classi.