Caldo record, iniziano anche a Modena i giorni da bollino rosso

Questa settimana potrebbe essere una delle più calde dell'anno, e forse di sempre. La "colpa" è di una bolla d'aria calda che dal nord Africa risale verso il nostro paese, portando un rinforzo dell'alta pressione sul Mediterraneo. Si stima che i termometri arriveranno a superare i 40°C e potrebbero farlo a anche a Modena.

L'anticiclone africano continuerà ad irrobustirsi alle latitudini mediterranee, inglobando anche l'Italia dove l'ondata di caldo sarà inarrestabile. Giorno dopo giorno saliranno le temperature minime e con esse il tasso di umidità, rendendo sempre più elevato il disagio per l'afa, soprattutto dopo il tramonto, quando i valori saranno ancora alti avendo da poco raggiunto i massimi giornalieri. Saliranno anche le massime, destinate a raggiungere livelli eccezionali portandosi anche a più di 10°C oltre alle medie del periodo, con la possibilità che vengano battuti alcuni record assoluti di temperatura verso la metà della settimana.

Arpae ha emesso un'allerta da "bollino rosso" per la pianura modenese per le giornate di lunedì e martedì, ma con ogni probabilità il forte disagio si trascinerà oltre, con un picco atteso nella giornata di mercoledì.

Una nuova ondata di calore

Per la serata di domenica 16 luglio 2023 è previsto il passaggio di testimone tra l'attuale promontorio anticiclonico - responsabile dell'innalzamento delle temperature delle ultime settimane - e quello nuovo proveniente dal Sahara. Come Caronte, il personaggio dantesco, l'anticiclone africano ci traghetterà lungo la settimana più calda dell'anno. Un flusso d'aria rovente si abbatterà sulla penisola e sarà responsabile di un nuovo e ulteriore aumento delle temperature. Secondo quanto previsto dai meteorologi, il nuovo anticiclone porterà sull'Italia una bolla di aria calda che - anche a 1500 metri di altezza - raggiungerà i 30 gradi: si trattano di valori termici tipici delle zone centrali del deserto del Sahara.

Movimenti dell'aria di Caronte - foto Andrea Corgliano

Queste condizioni provocheranno un innalzamento delle temperature della nostra penisola trai i 10 e i 12 gradi sopra la media stagionale. Ci si aspettano picchi di oltre i 45 gradi nelle zone centrali e meridionali dell'Italia, come Puglia, Sicilia e Sardegna. E non è esclusa la possibilità che venga infranto un nuovo record per la temperatura europea più alta mai registrata: per ora il primato lo detiene la provincia di Siracusa, con i 48 gradi registrati ad agosto 2021.

Al suolo l'effetto dell'irraggiamento solare porterà ovviamente a temperature molto più alte. Le isole di calore urbano faranno il resto con una sensazione di disagio avvertita da tutta la popolazione tanto da portare il ministero della Salute a emettere un'allerta per caldo estremo.

Le previsioni

LUNEDI'. Previsti picchi di 36/38°C al Nord e sulle regioni centrali con picchi di 40°C sull'entroterra laziale, 42°C al Sud e fino a 43/44°C in Sardegna sulle zone interne. Valori meno elevati sono attesi sui litorali, specie del Nord Italia, mitigati dal mare con picchi intorno a 30°C ma con elevata umidità dell'aria e afa intensa. Le minime non scenderanno sotto i 24°C sulla Val Padana mentre al Sud oscilleranno intorno a 26/28°C con locali valori anche superiori a 30°C.

MARTEDI'. Caldo in ulteriore lieve aumento e massime che raggiungeranno i 36/38°C al Nord, 40/42°C su centrali tirreniche, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia, fino a 44/45°C sulle zone interne della Sardegna, con minime che sulla costa oscilleranno intorno a 28°C e localmente oltre.

MERCOLEDI'. Si potranno toccare i 37/39°C sulla Val Padana orientale, picchi anche di 42/43°C sulle zone interne delle centro-meridionali tirreniche, Materano, Calabria ionica, Tavoliere delle Puglie e Sicilia, addirittura 44/46°C sull'entroterra sardo e in particolare sul Campidano. Le minime oscilleranno intorno ai 30°C sulle coste delle isole maggiori e dell'estremo Sud Italia.