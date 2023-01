I "ponti" del 2023: con soli 4 giorni di ferie è possibile farne 32 di vacanza

Se il 2023 non inizia in modo troppo generoso sul fronte delle festività (oggi è domenica) c'è chi ha già buttato un occhio al calendario 2023 per organizzare un ponte e godersi una bella vacanza sfruttando un giorno feriale che viene a trovarsi a cavallo tra due giorni festivi. Per chi non lo avesse già fatto vi possiamo anticipare che ci sono buone notizie.

Nel corso dei prossimi dodici mesi ci sono infatti numerose occasioni per weekend lunghi prendendo poche giornate di ferie, ma vediamo nel dettaglio mese per mese.

A Gennaio il primo venerdì festivo cade Venerdì 6 con la festività dell'Epifania da aggiungere al sabato e alla domenica successivi. Poi occorre aspettare aprile e saltata la pasqua (9 aprile) e il successivo lunedì dell'angelo si arriva al 25 aprile che cade di martedì con la festa della Liberazione. Prendendo ferie lunedì 24 ci si aggancia al sabato 22 e domenica 23: 4 giorni di "stacco" che si possono legare al Primo maggio con la Festa del lavoro che cade di lunedì. Per chi può esagerare con 4 giorni di ferie si può organizzare un viaggio di dieci giorni.

Arrivati a Giugno venerdì 2 cade la ricorrenza della Festa della Repubblica da agganciare al weekend successivo. Per i romani 29 giugno cade di giovedì comodo da legare al weekend successivo con un giorno di ferie e dare il via all'Estate. Anche perché poi occorre aspettare ferragosto martedì 15 agosto e per chi non è già in vacanza può puntare al ponte chiedendo il lunedì 14 di ferie.

Con l'estate alle spalle si arriva a Novembre e a una duplice possibilità visto che Ognissanti cade di mercoledì: con due giorni di ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre ci si può ricavare un bel weekend ad Halloween. Oppure: due giorni di ferie giovedì 2 e venerdì 3, da aggiungere a sabato 4 e domenica 5.

Correndo veloci a dicembre 2023 l'Immacolata sarà venerdì 8 dicembre da legare a sabato 9 e domenica 10. E per i milanesi ci sarà un giorno bonus con il 7 dicembre Sant’Ambrogio. Finale d'anno scoppiettante con Natale e Santo Stefano che cadono di Lunedì 25 e martedì 26 dicembre e Sabato 30 e domenica 31 per preparare la notte di San Silvestro e il lunedì 1° gennaio 2024.