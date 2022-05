Modena-Sassuolo, con i nuovi cartelli calano le multe del tutor: "Serve sanatoria"

Continua a far discutere il tema dell'elevatissimo numero di sanzioni per eccesso di velocità comminate dal Comune di Formigine grazie al tutor posizionato lungo la Modena-Sassuolo. Cna, Lapam e Legacoop Estense apprezzano il potenziamento della segnaletica relativa ai limiti di velocità della Modena-Sassuolo, in particolare nel tratto monitorato dal tutor del comune di Formigine. Ricordiamo che i cartelli blu sono stato modificati per rendere più chiaro che la misurazione non fosse in un punto specifico, come un autovelox, ma lungo un percorso nel quale si calcola la velocità media.

"Gli stessi dati pubblicati dagli organi di informazione locali, che hanno evidenziato un calo delle contravvenzioni del 70%, sono a testimoniare quanto opportuno sia stato questo intervento e come sino all’8 aprile la segnaletica in questione sia stata evidentemente insufficiente", scrivono le Associazioni.

“Queste considerazioni inconfutabili – proseguono – rimarcano la necessità di prendere dei provvedimenti a favore di coloro che non hanno rispettato i limiti prima di questa data e che oggi stanno per essere sanzionati. Se si vuole ripartire da zero in questo condivisibile progetto di prevenzione, la data dell’8 aprile può essere la linea di demarcazione per una sanatoria di buon senso che veda l’annullamento dei verbali elevati sino a questa data”.

Cna, Lapam e Legacoop Estense ritengono inoltre utile un confronto con le amministrazioni attraversate dalla Modena-Sassuolo (Modena e Sassuolo, ovviamente, oltre che Formigine e Fiorano) e con Anas per valutare e concordare gli altri interventi necessari per mettere in sicurezza, oltre che con i limiti, questa importante arteria, come gli accessi, il fondo stradale e altra segnaletica.