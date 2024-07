Cambia la viabilità tra via Finzi e via Romania: al via la nuova rotatoria

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Fino a mercoledì 10 luglio, la viabilità tra via Finzi e via Romania subirà delle modifiche per consentire i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria, parte degli interventi di urbanizzazione previsti nel Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario, a cura di Esselunga.

Dettagli delle modifiche

Il traffico in uscita dalla tangenziale su via Romania non potrà proseguire dritto, ma sarà deviato su viale Finzi fino alla rotatoria tra viale Finzi e l’uscita 8 della tangenziale. Da lì, gli automobilisti potranno tornare su via Romania, oltre l’area di cantiere. I mezzi provenienti da via Romania, dalla rotatoria con le vie Francia, Austria e Jugoslavia, potranno accedere alla tangenziale o svoltare su viale Finzi. La circolazione nell’area sarà consentita con un limite di velocità di 30 chilometri orari.

La nuova rotatoria è progettata per migliorare il flusso del traffico nel quartiere e aumentare la sicurezza nelle manovre di svolta. L’opera è realizzata dalle ditte Mingori Engineering & Building srl e Aec Costruzioni srl, su progetto di Ingegneri Riuniti.

Percorso ciclopedonale e altri interventi

Oltre alla rotatoria, è previsto un percorso ciclopedonale largo 3 metri, che partirà a sud di via Francia, sul lato est di via Romania, proseguendo verso sud, fiancheggiando la nuova rotatoria e collegandosi al percorso realizzato dal Comune nell’ambito del progetto del Bando periferie. L’intervento include anche la messa in sicurezza delle fermate dei mezzi pubblici in via Finzi e via Romania, garantendo una zona di attesa per gli utenti.

La rotatoria avrà tre bracci e un diametro esterno di 35 metri, permettendo di snellire il traffico e facilitare una più rapida evasione delle manovre con direzione est-sud e nord-est.