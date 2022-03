Pronto Soccorso del Policlinico, nuovo parcheggio e diversi percorsi di accesso

L’avvio dei lavori del futuro edificio materno-infantile comporta una serie di importanti modifiche ai percorsi di accesso e sosta al Policlinico, alcuni temporanei, altri definitivi. Come già comunicato nei giorni scorsi, lunedì 14 marzo 2022, le ambulanze non possono più utilizzare l’accesso loro riservato da via Emilia (a fianco della Palazzina del 118), ma dovranno entrare esclusivamente da Via Campi.

Per tutta la durata del cantiere sarà interdetta la zona attualmente occupata da una parte del parcheggio sterrato dietro il Centro Oncologico, l’area attigua all’ingresso della sterilizzazione e l’area adiacente l’ingresso della Radioterapia. Nulla cambia per i posti riservati alle categorie protette (posti segnati in giallo) nelle diverse aree di parcheggio, che possono essere utilizzati solo esponendo sul parabrezza il permesso dedicato. I posti riservati ai pazienti della Radioterapia sono stati spostati a lato dell’edificio della Pneumologia.

È utile ricordare che vi sono diverse aree di parcheggio ad accesso libero nei dintorni del campus, oltre a quello interno al Policlinico. È possibile arrivare in ospedale anche con i mezzi pubblici: Autobus linea 7, linea 2, linea 9 e linea 4, Treno Modena Sassuolo che ferma a poche centinaia di metri dall’ingresso di via del Pozzo. Infine, è presente una postazione per il servizio Bike Sharing del Comune di Modena.

La modifica più significativa, perché definitiva comincerà da lunedì 4 aprile. “In questa data – precisa il Mobility Manager dell’AOU, Enrica Corvino - Verrà chiuso l’attuale parcheggio del Pronto Soccorso, sul quale sorgerà il nuovo edificio, mentre verrà attivato il nuovo parcheggio del Pronto Soccorso, che si trova dal lato opposto. Il nuovo parcheggio è collegato al Pronto Soccorso da un percorso pedonale che costeggia la struttura – rasentando l’accesso alla nuova area di attesa per gli accompagnatori dei pazienti – che condurrà alla pedana mobile che conduce al triage avanzato del Pronto Soccorso Generale e all’ingresso dell’Accettazione Pediatrica. A regime, verrà collegato anche una scala e due ascensori dedicati. Il nuovo parcheggio per il Pronto Soccorso ha 64 posti, 7 in più del precedente”.

“È importante ricordare – aggiunge Gentile – che da lunedì i mezzi d’emergenza e le auto private che si recheranno al Pronto Soccorso per portare un paziente in urgenza o con difficoltà motorie dovranno seguire le indicazioni per la Camera Calda, il cui accesso è rimasto quello storico. Le auto private, fatto scendere il paziente, dovranno parcheggiare nella nuova area dedicata, esponendo il permesso rilasciato dal triage. Le auto che accompagnano un paziente non urgente possono posteggiare direttamente nei nuovi spazi sosta”.