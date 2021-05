San Felice, cambia il tracciato della Ciclovia nel centro storico

Cambia il tracciato per l’accesso alla Ciclovia del Sole dal centro storico di San Felice sul Panaro. Il tratto di via Mazzini, che fiancheggia piazza della Rocca, da cui si accedeva al sottopassaggio e quindi all’imbocco della Ciclovia in direzione Verona, a causa dell’avvio di tre cantieri edili post sisma, è stata chiuso.

Adesso per accedere alla Ciclovia del Sole dal centro di San Felice, si dovrà proseguire su via Campi, in direzione nord fino alla vicina piazza Ettore Piva (chiamata anche piazza del Mercato) e poi, svoltando a sinistra, costeggiare il terrapieno e seguire le indicazioni che sono state poste sull’asfalto fino ai sottopassaggi ciclabile e pedonale.