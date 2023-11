Cambia la viabilità a Pavullo, sensi unici e limiti davanti alle scuole

Cambia la viabilità davanti alle scuole di Pavullo. Da mercoledì 8 novembre sarà in vigore un'ordinanza comunale che modifica la circolazione in Viale Marconi, Via Matteotti, Via Parenti e Via Manni. Le limitazioni, tuttavia, sono già state messe in campo questa mattina, con un certo spaesamento da parte dei cittadini.

"La partenza dei cantieri nella zona delle scuole ed il notevole afflusso di studenti ed altri utenti era un problema da affrontare: per cercare di limitare i rischi ed i pericoli, soprattutto per i pedoni, è stato concordato un nuovo sistema di viabilità che riguarderà tutta l’area. Ci scusiamo per i disagi, ma la sicurezza degli studenti e dei pedoni è una priorità ed occorreva prendere provvedimenti onde evitare altri incidenti", spiega il sindaco Davide Venturelli.

Le modifiche

Si istituisce una zona con limite di andatura dei 30 km/h in via Parenti, via Matteotti e viale Marconi;

Per il tratto di Via Matteotti che passa davanti alle scuole è istituito un senso unico (il senso di marcia autorizzato è quello dallo Stadio verso le Scuole Medie);

Per chi percorre Viale Marconi a salire da piazza Cesare Battisti (dell’Alpino) c’è l’obbligo di svolta a destra in via Scarabelli (all’altezza della Buffetti).

Per i mezzi pesanti che provengono da Miceno lungo Viale Marconi verso Pavullo, c’è l’obbligo di svolta a sinistra in via Manni.

I parcheggi di fronte alle scuole superiori in Via Matteotti saranno riservati al personale scolastico durante tutto l’orario di apertura delle scuole.

Lungo i lati di Via Parenti e via Manni non sarà possibile sostare e parcheggiare. A breve sarà disponibile il nuovo parcheggio adiacente alla scuola media.