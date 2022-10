Cambio del Comandante alla Tenenza Guardia di Finanza di Vignola

Cambio al vertice per la Tenenza della Guardia di Finanza di Vignola dove il Luogotenente Eugenio Perrone ha sostituito il M.C. Aldo Vanzanella che ha retto il Reparto, in sede vacante, per circa un anno.

All’atto dell’assunzione del nuovo incarico, il Comandante Provinciale di Modena, Colonnello Gianluca Capecci, ha formulato i migliori auguri per l’attuale incarico al neo Comandante della Tenenza di Vignola, ringraziando il M.C. Aldo Vanzanella per il lavoro svolto nel suo periodo di comando.

Il Luogotenente Eugenio Perrone, originario di Lecce, si è arruolato nel Corpo nel 1993 ed assume l’incarico dopo aver prestato servizio per circa sedici anni presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Modena.