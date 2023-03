Cambio di sede, il “Centro per l’Impiego” si sposta in via don Sturzo

Una nuova sede, più idonea e strutturata, per il Centro per l’Impiego di Carpi. E’ quanto prevede una proposta di delibera della Giunta comunale che individua la nuova collazione del CPI (attualmente in via Lenin) nell’edificio di proprietà comunale situato in via don Sturzo, 21.

L’edificio, che ha ospitato negli anni il Consultorio Ausl e alcune associazioni, sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e potenziamento infrastrutturale dal valore complessivo di 800.000 euro (di cui 720.000 investiti dalla Regione e 80.000 dal Comune) per renderlo idoneo a rispondere alle nuove esigenze anche alla luce del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro seguito alla riforma del 2019.

« Per la nostra città è fondamentale la dotazione di un Centro per l’Impiego più grande e strutturato – commenta l’assessore comunale all’Economia Stefania Gasparini – La nuova sede permetterà di rendere ancor più efficiente il servizio a lavoratori e imprese con un aumento di personale e nuovi servizi all’utenza. Certo, gli spazi e i contenitori sono importanti ma non bastano, quindi tutto questo sarà accompagnato con una implementazione della qualità dei servizi e una potenziata attività di “rete” tra i Centri per l’impiego dei vari territori ».