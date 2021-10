Pneumatici invernali o catene a bordo: scatta l'obbligo dal 15 Novembre 2021

Da Lunedì 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022, come previsto dalla direttiva del Ministero dell Infrastrutture e dei Trasporti, sarà obbligatorio circolare all’interno del territorio comunale con mezzi esclusivamente muniti di gomme termiche (le classiche ‘invernali’) o di catene compatibili a bordo anche in assenza di neve in strada. Previste per i trasgressori sanzioni da 41 a 84 euro.

L’ordinanza entra in vigore annualmente per garantire una circolazione sicura ed una conseguente riduzione di danni ed incidenti durante la stagione invernale. Sarà valida nell’arco dell’intera giornata da Novembre ad Aprile anche in condizioni metereologiche favorevoli e senza nevicate.