Aumentano corse e capienze, restano i "bis  covid". Le novità Seta dal 1 Aprile

Nuove corse alle 13 da Sassuolo per Montefiorino/Frassinoro e Palagano/Polinago. Da Vignola la mattina per Maranello e Sassuolo, e da Carpi al pomeriggio per Cavezzo e Mirandola. Sono queste le principali novità per gli studenti modenesi, in vigore dal primo aprile, introdotte da aMo, in collaborazione con SETA e grazie alle risorse aggiuntive stanziate dalla Regione Emilia Romagna. Con la cessazione dello stato di emergenza disposto dal DL 24/3/22, il ripristino della capienza massima a bordo dei mezzi e l’equilibrio raggiunto sui dati di distribuzione dei carichi, è stato possibile inserire alcune nuove corse, da tempo richieste dall’utenza, dai Dirigenti scolastici e dagli enti locali. Gli orari alle fermate sono in corso di aggiornamento, ma per ragioni tecnico – informatiche sono consultabili per ora nelle news di SETA, all’indirizzo www.setaweb.it.

aMo comunica inoltre che dal primo aprile, in linea con quanto disposto dalla Regione Emilia Romagna, resteranno in servizio a fianco dei mezzi SETA la maggior parte dei “bis covid” effettuati con mezzi granturismo da operatori privati. I rinforzi saranno mantenuti sulle direttrici più frequentate in orario di punta, secondo i rilievi effettuati da aMo e da SETA nelle scorse settimane, per consentire una transizione graduale delle abitudini dell’utenza verso la normalità, e per supportare le scuole fino a giugno, secondo l’organizzazione didattica e degli spazi pianificata dall’inizio dell’anno scolastico in corso.

Secondo le disposizioni normative vigenti, dal primo aprile sarà necessario continuare ad indossare le mascherine FFp2 a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, mentre non sarà più obbligatorio disporre del Green Pass per utilizzare il servizio.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.