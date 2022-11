Pneumatici invernali o catene a bordo: scatta l'obbligo dal 15 novembre

Entro il 15 novembre 2022 è obbligatorio sostituire gli pneumatici estivi con quelli invernali. Disponibili 30 giorni di deroga per effettuare il cambio; esenti coloro in possesso di un set di gomme 4 stagioni o se le gomme montate presentano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato dalla carta di circolazione. In alternativa occorre essere dotati di catene per evitare le sanzioni in caso di controllo.

Le gomme invernali dovranno essere utilizzate fino al 15 aprile 2023. Coloro che non ottemperano a questo obbligo saranno, in caso di controllo, punibili con sanzioni amministrative pecuniarie.