Camminare insieme all’aria aperta e benessere: a Modena attivi 60 gruppi di cammino

sono le camminate tra i castagni a Zocca e tra i ciliegi a Vignola, chi cammina su argini dei fiumi, piste ciclopedonali, marciapiedi. In tutta la provincia di Modena è attivo ormai da alcuni anni un vero e proprio movimento di camminatori, persone che si incontrano regolarmente per camminare insieme all’aria aperta, generalmente all’alba o al tramonto. I gruppi di cammino sono ad oggi circa sessanta, da Fiumalbo a Finale Emilia, e possono contare sul supporto della Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena che affianca i gruppi con visite specialistiche per persone con patologie, consulenze e corsi di formazione per i capi gruppo, i walking leader, a cui vengono insegnate le manovre di primo soccorso ma anche come si motiva un gruppo e come si organizza una camminata in sicurezza.

“Il walking leader è una figura che ha il compito di tenere viva l’attenzione del gruppo e mantenere la coesione oltre a verificare che tutto si svolga nella maniera corretta e in sicurezza – spiega il dottor Gustavo Savino direttore della Medicina dello sport dell’Azienda USL di Modena - l’Azienda Usl di Modena con il contributo degli esperti di Medicina dello Sport e di operatori esterni organizza corsi per diventare walking leader rilasciando un attestato a fine corso. La formazione viene svolta da operatori quali laureati in scienze motorie, psicologi, dietisti e operatori di primo soccorso che insegnano le manovre di rianimazione cardiopolmonare”.

La Medicina dello sport compie anche un costante censimento dei gruppi di cammino tenendo i contatti con i walking leader e inserendo i gruppi nel sito della Regione Emilia-Romagna ‘mappa della salute’ (https://www.mappadellasalute. it/in-movimento/gruppi-di- cammino/) recentemente rinnovato nella grafica e ampliato nei contenuti. Nel sito è possibile trovare una mappa dei gruppi di cammino presenti nel territorio che interessa con i contatti dei referenti per poter partecipare. Per definirsi tale, un gruppo di cammino deve essere formato da persone che camminano insieme con regolarità, non in modo saltuario.

Un’attività che sta coinvolgendo sempre più persone con gruppi molto numerosi. Tra questi il gruppo di cammino Torrenova, nell’omonimo quartiere di Modena: nato due anni fa, subito dopo la pandemia di Covid 19, oggi conta circa 300 iscritti (che hanno camminato con il gruppo almeno una volta). Il gruppo si incontra per camminare tutte le mattine alle 7.30, in media partecipano circa 20-30 persone tra cui anche anziani ottantenni.

Gli iscritti al gruppo di cammino Torrenova possono, in modo volontario e gratuito, sottoporsi al test del cammino organizzato dalla Medicina dello sport: nel corso di due giornate, (organizzate alla Fratellanza di Modena e al Centro Sportive Village), i tecnici della Medicina dello sport analizzano i parametri dei partecipanti dopo aver camminato per 6 minuti. Lo stesso test sarà ripetuto a settembre per verificare se, dopo le camminate compiute nei mesi estivi, ci sono effetti sull’organismo.

“Camminare mette in movimento più muscoli, non solo quelli degli arti inferiori ma anche tutti quelli responsabili dell’equilibrio e del mantenimento di una stazione eretta adeguata al movimento. Quando camminiamo procuriamo benessere al nostro organismo” sottolinea Savino.

Per i suoi benefici non solo fisici ma anche psicologici l’attività motoria è stata inserita anche nei corsi per smettere di fumare organizzati dai Centri anti-fumo del Servizio dipendenze di Ausl: “L’abitudine al movimento può conciliare una modifica dello stile di vita del fumatore favorendo la riduzione e la sospensione del ricorso alla sigaretta attraverso il sostegno al benessere ed alla autostima – prosegue il direttore della Medicina dello Sport - i percorsi di attività motoria prevedono anche l’invito a partecipare alle attività dei gruppi di cammino presenti sul territorio provinciale, molti dei quali sostenuti e guidati dai walking leader formati ogni anno dai corsi organizzati dal Servizio di Medicina dello Sport in collaborazione con i Distretti sanitari”

I mesi estivi sono il periodo in cui le camminate dei gruppi diventano più frequenti e nel mese di giugno, nei vari Distretti, vengono lanciate diverse iniziative legate la movimento e, più in generale, ai sani stili di vita. Tra le varie iniziative, consultabili sul sito dell’Ausl di Modena nella pagina https://www.ausl.mo.it/ azienda/distretti/, si segnalano le attività del gruppo ‘Camminate tra i ciliegi….e altro movimento’ a Vignola (dal 27 maggio al 31 luglio) e la camminata a Sassuolo, 29 giugno ore 17, con il gruppo Rometta cammina (ritrovo via Rometta 11). Si sono già svolti gli eventi ‘Sano e divertente a Castelfranco Emilia organizzato da Ausl Modena in collaborazione con le associazioni del territorio, e la camminata della salute a Finale Emilia che ha visto la partecipazione anche di persone diversamente abili, in collaborazione con l’associazione Mani Tese, Asp Area Nord e Domus assistenza.