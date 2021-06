Unimore lancia l’hashtag #MoReVaccini per sensibilizzare studenti e studentesse alla vaccinazione contro il Covid

In concomitanza con l ’ apertura delle finestre di prenotazione per le fasce d ’età over 18, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia intende sensibilizzare i più giovani ai temi della vaccinazione attraverso una campagna che ruota attorno all ’hashtag #MoreVaccin i: più vaccini per sconfiggere la pandemia.

Sono stati senza dubbio mesi molto complessi anche per la fascia d ’età di studentesse e studenti universitari, i quali, pur non rappresentando il target più a rischio in caso di infezione, ha inevitabilmente sofferto la pressoch é totale assenza di occasioni di socialit à e l'impatto anche psicologico della pandemia.

Oggi, per ò , i grandi progressi nel campo della ricerca scientifica e l ’ ottimo avanzamento della campagna vaccinale permettono di programmare una fase nuova , che riporti l ’Università ad essere luogo fisico di incontro e di relazione formativa , di ricerca e promozione della cultura .

Perch é questo accada è necessaria una risposta di massa all’ appello per la vaccinazione . Proprio per sensibilizzare i più giovani a questo tema Unimore ha deciso di lanciare l ’hashtag #MoReVaccini : pi ù vaccini per tornare a vivere serenamente l ’università oltre che tutte le altre sfere sociali; più vaccini perch é occorre fiducia piena nella scienza.

Saranno proprio le testimonianze di alcuni studenti e studentesse , sotto forma di video e foto , ad accompagnare questa campagna che punta a raggiungere il maggior numero di govani cittadini e cittadine possibile, per far s ì che si arrivi presto a numeri di immunizzazioni che consentano di riprendere tranquillamente tutte le attivit à.

La comunit à Unimore presente sul social network Facebook , avr à inoltre la possibilit à di personalizzare la propria immagine del profilo grazie ad un “ motivo ” appositamente creato, che consentir à , a chi ne avr à voglia, di rilanciare ai propri contatti questo importante messaggio .