La fontana del Graziosi si colora di blu per sensibilizzare alla prevenzione dei suicidi

Domenica 10 settembre, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, la fontana del Graziosi in largo Garibaldi si illumina di luce di colore blu. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Hera servizi Energia, è promossa dal Comune di Modena su proposta dell’associazione Telefono Amico Modenese.

L’attività rientra nell’ambito di una campagna nazionale e ha l’obiettivo “di ‘accendere una luce’ – spiegano i promotori – su un tema estremamente delicato e complesso in occasione di questo appuntamento annuale, celebrato a livello mondiale con appuntamenti volti a sensibilizzare l’opinione pubblica”. Telefono Amico Modenese, associazione locale che fa parte dell’organismo nazionale Telefono Amico Italia, è presente, inoltre, in piazza Mazzini dalle ore 16 alle 20 con un banchetto informativo attraverso cui “sviluppare attività che mirano a coinvolgere la cittadinanza, per far conoscere e affrontare questa importante problematica”.

L’iniziativa si svolge contemporaneamente in tutte le città in cui sono presenti le altre sedi di Telefono Amico Italia: oltre a Modena, quindi, a Milano, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Mantova, Trento, Bolzano, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre, Bassano del grappa, Udine, Parma, Prato, Roma, Sassari, Napoli e Palermo.