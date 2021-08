Il camper vaccinale riprende la marcia: prossimo appuntamento a Fiumalbo

Martedì 24 agosto la squadra itinerante dell’Ausl sarà a disposizione per la vaccinazione senza prenotazione. Nella stessa giornata accesso libero anche al Punto vaccinale di Pavullo. A settembre altre iniziative previste in tutta la provincia

Riprende la sua marcia il camper vaccinale dell’Azienda USL di Modena. Dopo la tappa nelle scorse settimane alla Festa di Bosco Albergati, il mezzo si prepara a nuove iniziative in tutta la provincia. L’obiettivo è aumentare ancora di più la copertura, in particolare nelle fasce d’età in cui il virus circola maggiormente, avvicinandosi alle persone anche nei contesti di prossimità e, perché no, di convivialità.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 24 agosto a Fiumalbo: dalle ore 12 alle 18 il camper vaccinale stazionerà presso via Lago n.2, nella piazza antistante la farmacia, per proporre il vaccino ai cittadini di tutte le età. In occasione dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Fiumalbo, sarà possibile effettuare senza prenotazione la prima dose di vaccino anti-Covid, o dose unica, a seconda dell’età e della condizione clinica. Per accedere non occorre essere residenti in provincia, perché la vaccinazione sarà aperta a tutti, indipendentemente dalla residenza, e sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità.

Sarà inoltre possibile – ma solo per chi è residente in provincia di Modena – effettuare la seconda dose se consentito in base al tempo trascorso dalla prima somministrazione.

Durante la serata il camper sarà affiancato da un gazebo che fungerà da postazione vaccinale, da un’area per l’attesa post-vaccinale e da un’ambulanza del 118 attrezzata per eventuali emergenze. Saranno presenti operatori dedicati all’orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell'osservazione post-vaccinale.

Appuntamento 2° dose

Ai cittadini residenti in provincia di Modena sarà già fissato sul posto l’appuntamento per la seconda dose in uno dei punti vaccinali Ausl. I cittadini che invece, non essendo residenti nella nostra provincia, dovranno ricevere la seconda dose altrove, riceveranno il certificato vaccinale della prima vaccinazione effettuata.

Sarà possibile vaccinare anche i minori: la documentazione necessaria è reperibile sul portale Ausl

A Pavullo

Nella stessa giornata di martedì 24 agosto, a Pavullo è in programma un’apertura a libero accesso del Punto Vaccinale (galleria Aldo Moro, n. 23-25), dalle 14.30 alle 19.

Prossime tappe

Sono inoltre già fissate nuove tappe per il camper vaccinale, mentre altre sono in corso di definizione: il 7- 8-11-14-16 settembre (dalle 18 alle 23) il mezzo sarà alla Festa di Ponte Alto a Modena; martedì 31 agosto al mercato settimanale di Campogalliano (dalle 8 alle 13); mercoledì 15 settembre alla Sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia (dalle 18 alle 22); domenica 3 ottobre in occasione delle ‘Domeniche di Settembre’ a Sassuolo (dalle 17 alle 22.30).