Vaccinazioni, il camper Ausl fa tappa a Campogalliano

Arriverà anche a Campogalliano, martedì 31 agosto, il camper vaccinale dell'Azienda USL di Modena, in tour nel territorio provinciale da inizio mese. Questa modalità "itinerante" si sta rivelando un'apprezzata opportunità per aumentare la copertura vaccinale in tutte le fasce di popolazione, specialmente tra i più giovani, in vista dell'ormai imminente avvio del nuovo anno scolastico.

A Campogalliano l'automezzo stazionerà davanti al sagrato della chiesa di Sant'Orsola, in piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 8 alle ore 13, in concomitanza del mercato settimanale del martedì. Operatori sanitari e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno presenti nell'arco dell'intera mattinata per orientare e supportare le persone interessate alla procedura di somministrazione dei vaccini a mRNA ( Moderna o Pfizer), con particolare riguardo alle operazioni preliminari e post-vaccinali condotte dal personale medico. Per ricevere la vaccinazione, accessibile dai 12 anni in su (anche ai non residenti di Campogalliano), non occorre la prenotazione. Per i maggiorenni sarà necessario esibire la propria carta d'identità, il tesserino sanitario e portare con sé la scheda amnestica compilata (www.ausl.mo.it/ vaccino-covid-documenti-utili) . Per la vaccinazione dei soggetti minorenni occorre la presenza di almeno uno dei due genitori, la fotocopia della carta di identità dell'eventuale genitore assente e la presentazione del modulo di consenso (scaricabile dal sito www.ausl.mo.it/vaccino- covid-minori) firmato da entrambi.

Ai cittadini residenti in provincia di Modena, in caso di vaccino a doppia dose, sarà già fissato sul posto l'appuntamento per la seconda inoculazione in uno dei punti vaccinali Ausl; per quelli non residenti in provincia occorrerà ricevere la seconda dose in altra sede. I vaccinati riceveranno regolarmente la certificazione verde che attesta l'avvenuta somministrazione della prima dose, secondo le modalità stabilite dal governo e consultabili sul sito www.dgc.gov.it/web/.