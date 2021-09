Vaccinazioni, riparte il tour del camper Ausl davanti alle scuole

Ritorna a scuola il camper dell’Azienda USL di Modena, per dare la possibilità di vaccinarsi con accesso facilitato, direttamente sul posto. Mentre in alcuni distretti gli studenti si recheranno direttamente al Punto vaccinale per la seconda dose, a Castelfranco Emilia il camper delle vaccinazioni si ferma di nuovo domani 30 settembre davanti all’Istituto Spallanzani in via Solimei 23, dalle 10 alle 14, per le seconde dosi e la disponibilità a nuove prime dosi. Giornata di vaccinazioni a scuola anche giovedì 7 ottobre: il camper sarà a Mirandola presso l'Istituto Galilei dalle 9 alle 14 e a Modena all’Istituto Fermi dalle 10 alle 13. In queste occasioni professionisti saranno a disposizione per chiarire dubbi e domande e per effettuare anche le prime dosi a chi volesse aderire sul momento. Saranno infatti accolti tutti coloro che si presenteranno.

L’Ausl ricorda però che per i minorenni occorre la presenza di almeno un genitore e la presentazione della necessaria documentazione di delega (anche in questo caso è possibile reperire tutti i documenti utili alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid- minori).

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti dai 12 anni in su e ai loro familiari, e al personale docente e non docente a vario titolo impegnato nelle attività scolastiche, di tutti gli istituti del territorio modenese. Tutte le informazioni sono raccolte nella pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid- scuole. Si ricorda infine che da venerdì 1 ottobre è previsto il libero accesso in tutti i punti vaccinali secondo gli orari riportati sul sito dell’Azienda USL.

Modulistica e accesso

Nella giornata fissata insegnanti e personale non docente, studenti e loro famigliari potranno presentarsi per la vaccinazione con la documentazione necessaria scaricabile dalla pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino-covid- scuole. I professionisti Ausl saranno a disposizione anche per informare e consigliare, oltre che accompagnare i cittadini nel corretto iter vaccinale.

L’obiettivo è raggiungere tutti gli insegnanti e tutto il resto del personale scolastico – anche quelli con incarichi temporanei – e arrivare agli studenti e alle loro famiglie. Al fine di facilitare un’adeguata comprensione delle informazioni e della modulistica alle famiglie di origine straniere il riferimento alle pagine in lingua è: www.ausl.mo.it/immunization- campaign-against-covid.