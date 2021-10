Camper vaccinazione. Tappa a Spilamberto, Sassuolo e Montese

Si sposta il camper vaccinale. Ecco le prossime tappe per domenica 3 e lunedì 4 ottobre

Domenica 3 ottobre: Spilamberto in Piazza Caduti della Libertà, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, in occasione della Festa del mosto cotto e Sassuolo nel centro storico in occasione delle Fiere di Ottobre dalle ore 9 alle ore 16

Lunedì 4 ottobre: Montese, dalle 9.30 alle 12.30 in via Panoramica in occasione del mercato settimanale

Il calendario completo è disponibile sul sito Ausl