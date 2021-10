Il camper vaccinale dell'Ausl fa tappa in piazza a Polinago

Il camper vaccinale contro il Covid-19 dell'Ausl farà tappa a Polinago, giovedì 7 ottobre, in piazza del Mercato, dalle ore 8 alle ore 12,30. La vaccinazione sarà aperta a tutti, indipendentemente dalla residenza, senza prenotazione; sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità; sarà somministrato un vaccino mRNA (Moderna o Pzifer).

E' possibile vaccinare anche i minori: la documentazione necessaria è disponibile sul sito www.ausl.mo.it, dove sono riportate anche tutte le informazioni sulla campagna vaccinale.

Il camper è affiancato dal gazebo postazione vaccinale, da un’area per l’attesa post-vaccinale e da un’ambulanza del 118 attrezzata per eventuali emergenze. Sono presenti, inoltre, addetti dedicati al supporto delle operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, oltre al medico per la valutazione e gli infermieri che si occupano della somministrazione e dell'osservazione post-vaccinale.

Ai cittadini sarà fissato sul posto l’appuntamento per la seconda dose in uno dei punti vaccinali Ausl.