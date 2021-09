Camper Ausl, le prossime tappe per la vaccinazione ad accesso libero il provincia

Ha fatto tappa ieri a Campogalliano il camper vaccinale dell’Azienda USL di Modena. L’automezzo ha sostato davanti al sagrato della Chiesa di Sant’Orsola, in piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 8 alle ore 13, in concomitanza con il mercato settimanale del martedì. Tante le persone che da inizio mattina si sono messe in fila per ricevere la prima dose: i professionisti sanitari dell’Ausl, insieme ai volontari della Protezione Civile, hanno assistito i cittadini nella compilazione della documentazione necessaria e nella successiva somministrazione dei vaccini. Fondamentale, anche in questa giornata, il senso di responsabilità delle persone che hanno raggiunto il camper nel mantenere i distanziamenti e aspettare il proprio turno, e l’impegno degli operatori che hanno gestito la presa in carico e l’assistenza delle persone, rispondendo anche a dubbi e domande rispetto alla vaccinazione.

Il camper vaccinale dell’Ausl continuerà il suo viaggio itinerante nei prossimi giorni. Ecco le prossime tappe:

Venerdì 3 settembre alla ‘Festa della Birra’ di Sestola (dalle 17 alle 21.30);

Sabato 4 settembre all’evento ‘Popoli in Festa’ a Savignano sul Panaro (dalle 16 alle 21);

Domenica 5 settembre in occasione della Biciclettata Popolare a Vignola (dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19);

Sabato 4 settembre al ‘Settembre Formiginese’ in Piazzale Villa Agazzotti a Formigine (dalle 15 alle 20);

Domenica 5 settembre al ‘Settembre Formiginese’ in piazza Calcagnini a Formigine (dalle 9 alle 19);

Domenica 5 settembre alla ‘Festa del Ciclismo’ di Vignola (dalle 8 alle 19);

Il 7-8-11-14-16 settembre alla Festa di Ponte Alto a Modena (dalle 18 alle 23);

Mercoledì 15 settembre presso ‘Porta Aperta’ a Modena (dalle 9 alle 13);

Mercoledì 15 settembre alla Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia (dalle 18 alle 23);

Sabato 18 settembre all’evento ‘Street Food Festival’ a Concordia sulla Secchia (dalle 15.30 alle 23);

Sabato 18 Settembre al ‘Settembre Formiginese’ in Piazzale Villa Agazzotti in occasione del mercato cittadino (dalle 8.30 alle 14.30)

Domenica 19 settembre al ‘Settembre Formiginese’ in piazza Calcagnini a Formigine (dalle 9.00 alle 13.30)

Domenica 19 settembre alla ‘Festa del Lambrusco’ a Bomporto (dalle 16 alle 21);

Domenica 3 ottobre in occasione delle ‘Fiere di Ottobre’ a Sassuolo (dalle 9.00 alle 16.00);

A?ccesso libero e seconde dosi

Per accedere non occorre essere residenti in provincia, perché la vaccinazione sarà aperta a tutti, indipendentemente dalla residenza, e sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d’identità.

Sarà inoltre possibile – ma solo per chi è residente in provincia di Modena – effettuare la seconda dose se consentito in base al tempo trascorso dalla prima somministrazione.

Durante le varie tappe il camper sarà affiancato da un gazebo che fungerà da postazione vaccinale, da un’area per l’attesa post-vaccinale e da un’ambulanza del 118 attrezzata per eventuali emergenze. Saranno presenti professionisti dedicati all’orientamento e al supporto delle persone interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della somministrazione e dell'osservazione post-vaccinale.

Ai cittadini residenti in provincia di Modena sarà già fissato sul posto l’appuntamento per la seconda dose in uno dei punti vaccinali Ausl. I cittadini che invece, non essendo residenti nella nostra provincia, dovranno ricevere la seconda dose altrove, riceveranno il certificato vaccinale della prima vaccinazione effettuata.