Oltre 600 bambini in festa tra sport e musica al Novi Sad con alcuni campioni d'eccezione

Oltre 600 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Modena hanno partecipato con entusiasmo alla nona tappa dell’edizione 2022 di Banca Generali Un Campione per Amico svoltasi nella cornice del Parco Novi Sad. Una festa, un momento di aggregazione con giochi, musica, sport e soprattutto la presenza di quattro immense leggende sportive: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, il fuoriclasse del rugby mondiale alla sua prima esperienza. La piazza si è trasformata per l'intera mattinata in una vera e propria palestra a cielo aperto: palleggi, rovesci, punizioni, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino.

"E’ stata una bellissima mattinata, abbiamo giocato e ci siamo divertiti insieme a tantissimi bimbi, è questo lo spirito di Banca Generali Un Campione per Amico, una manifestazione che quest’anno ha raggiunto la sua ventunesima edizione, e che da sempre si contraddistingue per il suo valore inclusivo. Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie, agevolando, attraverso lo sport, il contatto umano, trasferendo quei sani valori determinanti per diventare campioni nella vita prima ancora che nella competizione sportiva” - ha dichiarato Adriano Panatta.

Soddisfazione anche dai vertici di Banca Generali, sponsor per l’undicesimo anno consecutivo della manifestazione: "Siamo molto felici di aver vissuto insieme a tantissimi bambini di Modena l’emozione di quella che è la penultima tappa di Banca Generali Un Campione per Amico edizione 2022” -spiega Alessandro Mauri, Area Manager di Banca Generali Private in Toscana e Emilia Romagna– che aggiunge – “crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani”.