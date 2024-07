Nel nuovo parco del comparto Vaciglio in arrivo un campetto da basket

Sono in corso i lavori di realizzazione del parco pubblico nel comparto Morane-Vaciglio, dove oltre alle urbanizzazioni già inizialmente previste, tra le quali un’area cani e giochi per bambini, è stata aggiunta anche un’area per il gioco del basket destinata agli adolescenti. E, lungo il nuovo asse viario, all’altezza delle palazzine in affitto convenzionato, è in corso la realizzazione di un ulteriore attraversamento pedonale rialzato, con adeguamento della sosta e ricucitura dei percorsi pedonali, per indurre a una riduzione della velocità dei veicoli.

Gli interventi arriveranno a completamento dopo l’estate con l’apertura del parco pubblico e del nuovo asse stradale comprendente le vie Nilde Iotti, Alda Merini e Felicia Bartolotta: le opere di calmierazione della velocità, in linea con la destinazione a zona 30 dell’area, sono volte anche a dissuadere da un utilizzo delle strade come bypass dalla tangenziale e da via Morane.

Le modifiche al progetto delle opere di urbanizzazione relativo al Piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto Morane-Vaciglio, del valore di circa 40 mila euro, sono state recentemente approvate dall’Amministrazione comunale e rispondono a esigenze emerse dal confronto con chi già risiede nella zona. Gli interventi sono a carico del soggetto attuatore del comparto, la società Modena estense spa, che li sosterrà attraverso residui dalle urbanizzazioni già effettuate e con scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alle palazzine residenziali in edilizia libera di prossima costruzione.

Nel corso dei lavori, il soggetto attuatore ha già realizzato alcuni interventi richiesti dall’Amministrazione comunale, per un importo complessivo di 238 mila euro, quali il capolinea degli autobus e opere idrauliche necessarie per il consolidamento del canale San Pietro.

Nel comparto, che ospita palazzine in housing sociale, alloggi in vendita di edilizia convenzionata e dove saranno realizzate anche residenze in edilizia libera, è allo studio una ulteriore modifica al piano di sviluppo per introdurre servizi di prossimità come un bar-gelateria, una lavanderia a gettoni, un ambulatorio medico o spazi per lo svolgimento di iniziative culturali.