Campo della Protezione Civile a Medolla: formazione e cultura del volontariato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Medolla ospiterà il Campo formativo della Protezione Civile sabato 19 e domenica 20 ottobre, un evento organizzato dal Centro Servizi Volontariato Terre Estensi (CSV) e finanziato dal Lions Club. Questo appuntamento, frutto di un protocollo recentemente firmato, è stato preceduto da una serie di incontri tra i vari gruppi comunali coordinati dal CSV.

L'evento, oltre a simulare situazioni di emergenza per formare i volontari, mira a promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, coinvolgendo in particolare i giovani. Sarà un'opportunità per avvicinarsi al mondo della Protezione Civile e comprendere l'importanza del volontariato.

Alla firma del protocollo erano presenti Alberto Caldana e Chiara Rubbiani, rispettivamente presidente e direttrice del CSV Terre Estensi, Giuseppe Rando in rappresentanza del multidistretto 108 TB del Lions Club, e il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Medolla con il coordinatore Andrea Cremonini, insieme ai rappresentanti di altri gruppi di Protezione Civile e associazioni di volontariato della Bassa modenese.

"Siamo molto felici di avviare questa nuova collaborazione," ha commentato Alberto Caldana, "che ci permette di consolidare il nostro lavoro ventennale sul territorio volto a fare incontrare i giovani con il mondo della solidarietà anche attraverso esperienze pratiche e preziose come il campo di protezione civile che annualmente, dal 2010, organizziamo nell’Area Nord con il fondamentale e insostituibile supporto dei volontari."