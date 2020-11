Campogalliano, aperta la nuova rotatoria sulla Sp13

A Campogalliano ha aperto al transito in questi giorni, la nuova rotatoria tra la strada provinciale 13 e via Fornace, mentre restano da realizzare ancora alcune opere come la segnaletica orizzontale, i raccordi alla viabilità esistente e gli asfalti, che dovrebbero essere realizzate entro la fine del mese di novembre, così come resta ancora chiusa via Fornace.

I lavori, iniziati lo scorso mese di febbraio, sono stati sospesi da marzo a maggio per effetto dell'emergenza Covid-19, e per un breve periodo successivo, al fine di completare lo spostamento di sottoservizi.

Le opere sono eseguite dalla ditta Di Murro di Frosinone, e presentano un quadro economico pari a 860 mila euro, di cui 520 mila a carico del Comune e 340 mila messi a disposizione dalla Provincia con risorse statali, tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La rotatoria ha un diametro di 58 metri con quattro ingressi: due sulla provinciale, via Fornace e la strada che collega con il territorio di Rubiera.