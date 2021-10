Via Canaletto Sud, Circolazione sospesa verso Viale Gramsci

Da mercoledì 6 a venerdì 15 ottobre, in via Canaletto sud, in prossimità di via Finzi, sarà sospesa la circolazione nella semicarreggiata in direzione viale Gramsci.

Per consentire lo svolgimento di lavori di posa di tubazioni del teleriscaldamento, il transito in direzione viale Gramsci sarà temporaneamente interdetto, con percorso alternativo consigliato: via Canaletto sud, via Finzi, via Massarenti, via del Mercato, via Canaletto sud.

La modifica alla circolazione arriva dopo che, nei giorni scorsi, analogo provvedimento aveva riguardato la semicarreggiata in direzione via delle Suore.