Il Luna Park di Modena non si farà, la delusione degli organizzatori

"E' con grande rammarico che abbiamo dovuto accettare l'evidenza di una situazione e di una normativa che non può consentirci di offrire alla città un momento di divertimento e svago di cui in particolare i giovani provati dal lungo lockdown avrebbero particolarmente bisogno - sottolinea Eros Degli Innocenti, presidente del "Consorzio Parco Ferrari In Giostra" e presidente provinciale ANSVA - Associazione Nazionale Spettacoli Viaggianti a Affini - Confesercenti Modena, che sottolinea, però, l'impegno profuso dal Comune - Devo comunque ringraziare l'Assessorato alle Politiche Economiche che si è prodigato fino a ieri per poter assicurare le condizioni affinché il Luna Park si potesse aprire in sicurezza, seppur in date dilazionate rispetto al calendario tradizionale".

Lo sconforto degli operatori è altissimo: "Oltre ai mancati incassi, tutto questo lavoro di preparazione ha comportato un costo per il Consorzio che rappresento: le imprese consorziate avevano predisposto la documentazione e le condizioni per poter essere pronte all'apertura del Parco. E' quasi superfluo ricordare che queste imprese vengono da 14 mesi di difficoltà, di restrizioni, di scarsi o nulli introiti e di ristori assolutamente inadeguati rispetto alle perdite economiche subite. A questo punto guardiamo al 2022, nella speranza di poter riportare gioia e divertimento al Luna Park di Modena".