CdA di delle fondazioni Cresci@mo e San Carlo, audizioni per i candidati

Sono quattro i candidati alla nomina ne consiglio di amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo e altrettanti per la nomina del presidente e del cda della Fondazione Cresciamo che lunedì 2 maggio, alle 18 parteciperanno all’audizione da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta, come previsto dal percorso definito dal Consiglio comunale di Modena.

Tutti gli incarichi sono gratuiti. Per la Fondazione Collegio San Carlo è prevista la nomina di due componenti del consiglio di amministrazione che rimarranno in carica cinque anni. Per Cresciamo si devono nominare presidente e due componenti dei cda che rimarranno in carica tre anni.

Per il San Carlo i candidati sono l’attuale componente del cda Giovanna Morini, Katia Piubello, Vittorio Colomba e Andrea Ballestrazzi.

Per Cresciamo i candidati sono l’attuale presidente Mauro Francia, due attuali componenti del cda (Cinzia Cornia e Stefano Neri) e Ottavia Malagoli.

La seduta congiunta con le audizioni, in collegamento online, riguarda le commissioni Risorse (presieduta da Marco Forghieri), Seta (Walter Stella), Servizi (Tommaso Fasano) e Affari istituzionali (Stefano Manicardi).