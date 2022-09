Vecchi-Tonelli, cambia la presidenza: pubblicato l'avviso per presentare le candidature

Al via la possibilità, con termine 5 ottobre, di proporre candidatura o autocandidatura per l’indicazione di una terna di nomi, da parte degli enti fondatori, i Comuni di Modena e di Carpi, per il rinnovo della presidenza dell’istituto superiore di studi musicali “Vecchi-Tonelli”. Il presidente, infatti, viene nominato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca su designazione del Consiglio Accademico dell’Istituto, che verrà effettuata scegliendo il candidato, appunto, entro la terna di soggetti proposta dai due Comuni. La carica è gratuita e la persona designata, qualora nominata, rimarrà in carica per tre anni.

La proposta di candidatura o autocandidatura, indirizzata al sindaco del Comune di Modena, può essere inoltrata entro le ore 13 del 5 ottobre tramite posta elettronica certificata Pec (all’indirizzo direttoregenerale@cert.comune.modena.it) o consegnata direttamente alla segreteria della Direzione generale previo appuntamento. Le candidature pervenute potranno essere utilizzate per effettuare ulteriori designazioni nel caso di cessazioni dalla carica prima della scadenza naturale del mandato.

Possono presentare proposta di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile; essere in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali o avere riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.

Devono, inoltre, possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto dell’Istituto e non essere nelle condizioni di incompatibilità, incandidabilità, inconferibilità e ineleggibilità. Il soggetto candidato dovrà aderire al documento “La carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica” e può sottoscrivere la nota di indirizzi e obiettivi per l’espletamento del mandato. Per motivate ragioni il sindaco può effettuare le nomine e designazioni anche al di fuori delle candidature presentate e dei partecipanti alle audizioni.