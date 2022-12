Canile intercomunale di Modena. Un open day per far conoscere la struttura e i suoi ospiti

Domenica 4 dicembre il Canile intercomunale di Modena propone un open day per far conoscere la struttura e presentare gli ospiti a quattro zampe in cerca di una famiglia e di una casa.

Dalle 10 alle 16, nella struttura di via Nonantolana 1219, i gestori della cooperativa sociale Caleidos e del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione per fornire a chi fosse interessato a un’adozione tutte le informazioni necessarie.

Nel corso della giornata, promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, saranno a disposizione dei bambini e delle famiglie carta, pennelli e tempere per realizzare tanti disegni colorati per rallegrare il canile.

I visitatori potranno anche acquistare buonissimi panettoni (che si possono anche prenotare via whatsapp al numero 320 1650087), lo splendido Argo calendario 2023 e tanti altri pensieri per i regali di Natale. Il banchetto natalizio sarà aperto per tutti i fine settimana di dicembre. Il ricavato della vendita dei panettoni, dei calendari e dei regali sarà interamente utilizzato a favore dei cani che vivono nella struttura.

E martedì 20 dicembre, il Canile intercomunale invita tutti i suoi amici a una pizzata di Natale per raccogliere fondi da destinare alla struttura. La serata si svolgerà alla trattoria Nosadella di Bagazzano (per informazioni e prenotazioni: 320 1650087).

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera.