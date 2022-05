Lambrusco, tre cantine modenesi al Prowein di Düsseldorf

E’ iniziata ieri a Düsseldorf una delle più importanti fiere internazionali dedicate al vino, ovvero Prowein. Quest’anno prendono parte alla manifestazione anche la Cantina di Carpi e Sorbara, la Cantina Formigine Pedemontana e la Cantina Settecani di Castelvetro come produttori di Lambrusco che da ieri. La grande fiera del vino che si svolge in Germania è iniziata ieri e terminerà domani e, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, le cooperative formiginese e carpigiana sono presenti con il Consorzio Tutela Lambrusco all’interno dello stand di Enoteca Regionale Emilia-Romagna (halle 15 - stand C51). La Settecani, invece, ha un proprio spazio (halle 5 - Organic World Stand 5A 30-9). Durante la trasferta tedesca il Lambrusco è stato protagonista di una masterclass dedicata, in cui un esperto di Gambero Rosso ha raccontato le sei denominazioni a una platea di professionisti internazionali.