Dopo 5 anni il capitano Iacovelli lascia la Compagnia Carabinieri di Carpi

Sono gli ultimi giorni in terra carpigiana per il capitano Alessandro Iacovelli. Il Comandante della Compagnia Carabinieri termina infatti in proprio incarico, durato 5 anni, ed è pronto a trasferirsi nei primissimi giorni del 2022 verso una nuova destinazione: Roma, sua città l'origine e territorio nel quale ha ricoperto l'incarico precedente al suo arrivo nella città dei Pio. Lavorerà presso il Comando provinciale capitolino.

In questo quinquennio Iacovelli ha saputo ricoprire un ruolo di primo piano nella quotidianità del territorio carpigiano, diventando punto di riferimento per le istituzioni e per la cittadinanza, con particolare attenzione al mondo della scuola, con la quale l'Arma ha tenuto un dialogo stretto e costruttivo.

"Per volare non basta avere ali grandi e forti. È necessaria anche la “portanza”, ossia quella specifica forza, data dalla risultante di un insieme di fattori, la cui combinazione, costante e perfetta, consente di librarsi nell’aria. Mi piace pensare alla mia permanenza a Carpi proprio come ad un bellissimo volo, la cui “portanza”, la mia forza, siete stati tutti voi: i vostri sguardi colmi di speranza, i sorrisi forieri di coraggio, le mani sempre tese. Voi, artefici insostituibili di una magia possibile, un esercito di cuori pronti a battere e a battersi per la cosa giusta, a cui oggi non posso che dire grazie", è stato il messaggio social lanciato dal capitano Iacovelli.

L'ufficiale ha proseguito: "Grazie agli uomini e alle donne, tutti, della Compagnia di Carpi, per la loro dedizione assoluta, per l’impegno e i sacrifici enormi messi in campo senza indugi, per la fiducia accordatami “senza se e senza ma”, per aver trasformato ogni giorno, incessantemente, le visioni in progetti e i progetti in realtà e per essere stati sempre parte di un tutto - lo Stato - che ci appartiene e al quale sentiamo di appartenere proprio come a una vera famiglia. Grazie ai cittadini di Carpi, che mi hanno sempre riservato accoglienza e calore, stringendomi in un abbraccio che, sin da subito, è diventato “casa”. Il “nostro capitano” - così mi avete sempre chiamato - e, soprattutto, così mi avete fatto sentire dal primo giorno. Porto con me le vostre storie e i vostri sorrisi, la vostra dignità e la vostra fierezza, il cuore davvero grande di un popolo che non indugia mai a mettersi al servizio degli altri. È stato davvero un onore ed un privilegio per me poter essere il “Vostro capitano”. Grazie a tutti voi per aver reso quel volo non solo possibile, ma straordinariamente bello. Ciascuno di voi ha fatto la differenza per me. E non vi lascio, non del tutto almeno. Cambierò prospettiva, iniziando un nuovo volo, ma Carpi rimarrà orgogliosamente nel mio orizzonte, oltre che, inesorabilmente, al centro del mio cuore".

Parole di affetto da parte del sindaco di Carpi Alberto Bellelli: "Vorrei ringraziarlo pubblicamente per questi anni di lavoro sul territorio, di attenzione per la comunità e di collaborazione istituzionale. Lavorare assieme per il bene della nostra gente, giorno dopo giorno, ci ha permesso crescere nei rispettivi ruoli, e di farci coraggio anche nei momenti più complicati, come quest'ultimo, caratterizzato dalla pandemia. La città saluta un grande rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, con la consapevolezza di avere un amico in più, almeno per la gente onesta. In bocca al lupo Capitano".

Un augurio anche dal Nuovo Sindacato Carabinieri: "nell’augurare un prosieguo di carriera costellato di successo, salutiamo il Capitano Alessandro Iacovelli, Comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi, sicuri che non ci lasceremo sgomentare dagli addii. Un addio è necessario prima che ci si possa ritrovare. E il ritrovarsi dopo momenti o esistenze, è certo per coloro che percorrono la stessa strada e perseguono gli stessi obiettivi - scrive la La Segreteria Regionale del sindacato - Nell’essere consci di aver contribuito, insieme a lei, a perseguire gli interessi e il benessere del personale da lei diretto, le porgiamo come Segreteria Regionale un dovuto saluto di commiato per il nuovo incarico che andrà ad assumere a Roma".