Car sharing elettrico, 1.500 viaggi in un anno. Lo usano soprattutto i giovani nel weekend

CAR SHARING, LO UTILIZZANO I GIOVANI SOPRATTUTTO NEL WEEKEND

È giovane e per lo più uomo l’utente tipo del servizio di car sharing “Mobilize Share” attivo a Modena da marzo 2022. Utilizza l’auto elettrica a noleggio prevalentemente di giorno, dal venerdì alla domenica, per una durata media che varia tra le 4 e le 9 ore a seconda dei periodi dell’anno, con una percorrenza media tra i 34 e i 110 chilometri di strada.

A un anno dal suo avvio, il servizio di noleggio di auto elettriche in città autorizzato dal Comune e proposto in modalità station-based dalla società Franciosi srl, in franchising con Mobilize, ha tracciato un bilancio, giudicato positivo, che ha portato a una proroga dell’autorizzazione per ulteriori 24 mesi. A fine 2021 infatti il Comune aveva pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’attivazione del servizio in via sperimentale, senza contributi economici da parte dell'ente locale, e la Franciosi srl, che da diversi anni gestisce sul territorio modenese la concessionaria di autoveicoli a marchio Renault e Dacia, aveva aderito, mettendo a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, 13 mezzi (più due di scorta) completamente elettrici, del modello Renault Zoe, con un’autonomia di piena ricarica fino a 350 chilometri. Ad oggi, Modena si colloca al secondo posto, dopo Milano, per frequenza di utilizzo del servizio “Mobilize”, già presente in altre città italiane e, sul territorio provinciale, a Mirandola. E, attraverso l’impiego di una flotta completamente elettrica, sulla base dei chilometri percorsi (circa 173 mila) sono state evitate emissioni di Co2 pari a quasi 20 tonnellate.

Gli utenti che nel corso di questi 12 mesi hanno usufruito del servizio di noleggio di un’auto elettrica sono complessivamente 464, per un totale di oltre 1.500 prenotazioni, quasi triplicate nell’ultimo quadrimestre a livello mensile (140-160 al mese) rispetto ai primi mesi. In buona parte si tratta di giovani tra i 18 e i 35 anni (219 tra i 18 e i 25 anni e 109 tra i 26 e i 35 anni) che utilizzano il mezzo soprattutto tra le 7 e le 19 (1.166 prenotazioni), ma alcuni anche di sera (poco meno di 300). La postazione in assoluto più utilizzata per il prelievo è quella dei due stalli presenti in piazza San Domenico, nei pressi dell’Accademia (314 prenotazioni), ma anche quelle di via Vignolese, via Emilia est, corso Canalgrande, Del Novi Sad, della Stazione ferroviaria e della Stazione Piccola hanno registrato un discreto utilizzo (140-165 prenotazioni ciascuno).

L’Amministrazione comunale, verificato il mantenimento dei requisiti previsti dall’avviso, ha concesso la proroga del servizio sperimentale per altri due anni: il servizio verrà erogato con le medesime modalità adottate in questi 12 mesi ed è confermata la collocazione delle 13 postazioni dedicate ai veicoli della flotta individuate nel 2022 in alcune vie della città. In particolare, gli stalli di sosta riservati al servizio attraverso specifica segnaletica stradale si trovano uno per luogo in corso Canalgrande, piazza Manzoni (Stazione Piccola), piazza Dante (Stazione dei Treni), in via Vignolese (all’altezza della zona universitaria), viale Leonardo Da Vinci (nella zona del Polo scolastico Leonardo), in via Bono da Nonantola (vicino al Novi Sad e alla stazione delle corriere), in via Danimarca (nei pressi della concessionaria), in via Emilia est (all’altezza di via Verdi), via Rita Levi Montalcini (presso Porta Nord), in via Emilia ovest (all’altezza di via Rosmini) e in via Gottardi (parcheggio scambiatore zona universitaria). Altri due stalli sono riservati al servizio in piazza San Domenico.

Per accedere al servizio è necessario aver compiuto i 18 anni di età ed essere in possesso di patente di guida in corso di validità da almeno 12 mesi (per cittadini di Paesi al di fuori dell’Unione europea è necessaria una patente internazionale), oltre che di una carta di credito. Una volta registrato, l’utente può prelevare l’automobile dallo stallo a essa riservato attraverso l’applicazione “Mobilize Share” e può chiudere la corsa solamente una volta riportata l’auto nel medesimo stallo (servizio di tipo station-based round-trip). L’auto può essere prenotata con un anticipo massimo di 90 giorni e minimo di 5 minuti prima dell'orario di prelievo, e ciascun noleggio può durare da un minimo di 30 minuti a un massimo di 7 giorni consecutivi. I costi del servizio, comprensivi di ricarica elettrica e copertura assicurativa, vanno da una tariffa oraria promozionale di 6 euro a una tariffa settimanale di 249 euro e per tutte le tariffe è previsto un deposito cauzionale di 50 euro. In caso di emergenza il cliente può contattare il call center Mobilize Share disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (tel 800.99.15.16, mail share@mobilize.renault.it , ulteriori informazioni sul sito www.renault.it/mobilize- share.html) o direttamente il servizio assistenza della Franciosi srl dalle 8.30 alle 18.30 (tel 345 1191101, mail carsharing@franciosiauto. it, ulteriori informazioni sul sito https://franciosi. concessionaria.renault.it/ landing/dealer/mobilize-car- sharing-franciosi).