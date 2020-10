Carabiniere positivo, a San Prospero arriva la stazione mobile

I tamponi refertati ieri hanno evidenziato la positività al Covid-19 di un carabiniere in servizio a San Prospero. Come da protocollo sanitario in vigore, anche tutti gli altri militari in servizio sono stati immediatamente posti in isolamento precauzionale. Questo ha comportato la chiusura della caserma di via Salvo D'Acquisto.

Durante il tempo necessario per svolgere la sanificazione di tutti gli ambienti, verrà garantito il servizio alla cittadinanza e il presidio del territorio grazie a carabinieri distaccati da altre Stazioni e a una Stazione mobile, già collocata da stamattina davanti la caserma.