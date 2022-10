Carabinieri alle scuole superiori, per parlare della condizione giovanile e delle devianze

Prosegue l’impegno della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri in tema di formazione della cultura della legalità.

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano, hanno infatti incontrato i giovani studenti delle tre classi quinte dell’Istituto Superiore Marconi-Cavazzi di Pavullo nel Frignano.

È stato così affrontato il delicato tema della violenza, del Bullismo e Cyberbullismo, tuttavia c’è stato anche tempo per trattare argomenti diversi come il rispetto del Codice della Strada, materia altrettanto importante tra i giovani utenti della strada.

L’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, è stato arricchito dalla convinta partecipazione dei giovani studenti incentrandosi in particolare sulla condizione giovanile e sull’importanza del linguaggio per non cedere a facili “etichettamenti”.