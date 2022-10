Sassuolo, gli studenti delle medie a lezione dai Carabinieri

Prosegue l’impegno della Compagnia Carabinieri di Sassuolo nelle scuole di ogni ordine e grado, sempre nell’ambito del progetto promosso dall’Arma dei Carabinieri in tema di formazione della cultura della legalità. Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno infatti incontrato gli alunni delle seconde e terze medie della scuola “Leonardo da Vinci”.

Sono stati affrontati i temi del bullismo e del cyberbullismo, ma c’è stato anche tempo per trattare anche argomenti diversi come il rispetto del Codice della Strada, materia altrettanto importante tra i più giovani, anche in seguito alla fortunata ascesa del monopattino elettrico, sempre più diffuso tra i giovanissimi.

L’incontro tenuto dal Comandante della Compagnia, Tenente Michele Ognissanti, è stato arricchito dalla convinta partecipazione dei giovani studenti ed ulteriormente impreziosito dal contributo offerto dagli insegnanti che hanno partecipato all’iniziativa.