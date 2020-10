Covid, in quarantena anche i Carabinieri delle stazioni di Montese e Montefiorino

Nelle scorse ore anche le Stazioni dei Carabinieri di Montese e Montefiorino hanno dovuto chiudere i battenti, a causa della quarantena imposta dai protocolli anti-Covid per la positività emersa in altri militari. Nei giorni scorsi era successo anche a San prospero.

Come nella Bassa, dunque, anche nei due comuni montani ieri pomeriggio è entrata in funzione la Stazione Mobile inviata dal Comando Provinciale, che si è posizionata davanti alle caserme per fornire i servizi alla cittadinanza e cocordinare il lavoro territoriale.

Nella mattinata odierna si è poi proceduto alla sanificazione dei locali ei due presidi dell’Arma sono rientrati in servizio a pieno regime, grazie ai rinforzi inviati dalle Stazioni limitrofe, come immediatamente disposto dalla Compagnia di Pavullo nel Frignano.