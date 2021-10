Il Comandante provinciale dell'Arma ha incontrato l’Unione Società Centenarie Modenesi

Venerdì 15 Ottobre il Comandante dei Carabinieri di Modena Col. Antonio Caterino ha ricevuto una delegazione dell’Unione Società Centenarie Modenesi guidata dal presidente Ermanno Zanotti. Durante l’incontro il Presidente Zanotti ha presentato le 34 Società/Associazioni ultracentenarie (12 BandeMusicali-12 Società Sportive-6 SOMS-La Corale Rossini. Soc del Sandrone-Società Naturalisti e Matenatici-LaSocietà Medico Chirurgica) che aderiscono all’Unione, sottolineandone la finalità che perseguono.



Solidarietà-Amicizia-Socializzazione-Rapporti Intergenerazionali; valori che si trovano in tutti gli Statuti delle Centenarie, concretizzati negli anni in tante attività che hanno contribuito a consolidare quella qualità di vita di cui la nostra Provincia può vantare. Il Presidente a nome di tutti i Presidenti ha ringraziato il Comandante per la collaborazione che l’Arma dei Carabinieri con la sua presenza garantisce la sicurezza durante gli eventi sportivi, concerti bandistici e ogni altra iniziativa.

Il Comandante ha confermato la disponibilità nel rapporto con le Associazioni del territorio, a ulteriore sugello della vicinanza del fitto reticolo delle Stazioni dei Carabinieri, operanti in ogni punto nella Provincia. Al termine dell’incontro L’unione Società Centenarie ha consegnato lo “Scudo” riproducente i loghi delle Società.