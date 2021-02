Il Cardinale Camillo Ruini compie 90 anni, gli auguri del Sindaco di Sassuolo

“Una guida per milioni di italiani, un vanto per la nostra città che ha saputo offrire al mondo intero una persona di così grande caratura morale ed intellettuale, che saluto ed a cui auguro buon compleanno a nome dell’intera città di Sassuolo”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, salute il Cardinale Camillo Ruini che oggi compirà 90 anni.

Il Sindaco ha inviato a Sua Eminenza Camillo Ruini un telegramma che recita: “A nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera Città di Sassuolo le inviamo i nostri più sentiti auguri per un sereno e felice compleanno unitamente al ringraziamento per la Sua preziosa e prestigiosa opera di guida morale spirituale e culturale. Il suo operato rappresenta un prezioso patrimonio di cui la nostra città di Sassuolo si onora. Le esprimo con queste righe tutto l'affetto e la riconoscenza a nome delle tante famiglie sassolesi che nella loro storia hanno ricevuto frutti di bene da suo Padre Francesco storico medico, doverosamente ricordato dalla cittadinanza dando il suo nome ad una scuola e alla via del nuovo Ospedale”.