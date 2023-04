Career Day Mirandola: 600 minuti di colloqui per i ragazzi e aziende del territorio

Avvicinare gli studenti al mondo del lavoro – inteso come tessuto imprenditoriale locale – permettendo agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Galilei di Mirandola, prossimi grande bivio fra il dare avvio ad una carriera lavorativa o proseguire con gli studi, un primo impatto diretto con quotidianamente contribuisce alla crescita del nostro territorio.

Si è rivelato un successo pieno, ben esemplificato dai numeri, il “Career Day Mirandola”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione e resa possibile grazie alla stretta collaborazione con direttivo dell’Istituto Galilei, Confindustria Emilia Romagna ed al supporto organizzativo/logistico dell’Azienda Orienta. Una mattinata di incontro, effettuati in modalità “speed date”, che ha visto impegnate nei rispettivi stand adibiti per l’occasione ben 25 aziende del territorio e 120 maturandi delle classi Quinte del “Galilei” (aree tecniche: elettronico, automazione, meccanico, meccatranico, chimica e biotecnologico).

All’interno dell’Auditorium “Montalcini”, attraverso colloqui in serie della durata di 15 minuti ciascuno, è stato possibile nella mattinata odierna accumulare l’invidiabile quota di 600 minuti di colloqui. Tanti gli spunti interessanti: dalla compilazione del primo curriculum, alla stimolazione alla conoscenza del mondo dell’impresa. Ragazzi entusiasti per il primo biglietto da visita della loro vita consegnatogli direttamente da imprenditori ed incaricati.

“Una bellissima iniziativa che l’Amministrazione ha fortemente voluto promuovere per consentire ai nostri ragazzi una preziosa occasione formativa ed un primo impatto con il mondo del lavoro – commenta con soddisfazione l’Assessore Marina Marchi – Ci tengo a ringraziare in modo particolare i docenti e la dirigente dell’Istituto Galilei, Confindustria Emilia Romagna ed “Orienta S.p.a” per aver contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa che certamente sarà consolidata e confermata anche nella Primavera del 2024. Il nostro territorio, e stamattina ne abbiamo avuto un’ulteriore riprova, non rappresenta solamente un importante polo di offerta lavorativa e professionale, ma è anche in grado – attraverso l’eccellenza del proprio polo scolastico – di formare figure professionali capaci di ambire ad un immediato ingresso nel mondo del lavoro post diploma. Dal canto nostro, come Amministrazione, vogliamo essere catalizzatori della maggior quantità di occasioni di incontro e confronto fra studenti e mondo del lavoro per dare alimento all’alchimia che ha reso Mirandola polo industriale fra i più importanti a livello nazionale e continentale”.