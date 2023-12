Non ci sono abbastanza autisti, Seta costretta a sospendere alcune corse

Gli autisti attualmente in servizio con Seta non sono sufficienti a garantire il volume di traffico di autobus e corriere che è stato mantenuto fino ad oggi. Ad annunciarlo è l'Agenzia per la mobilità di Modena, che spiega: "La carenza di autisti è ormai un fenomeno strutturale ed europeo. Ne mancano circa 10mila in Italia. Un fenomeno che colpisce prevalentemente le città del Nord e che sta portando ad una necessità generalizzata di ridurre i servizi di trasporto pubblico. Sono diverse le Regioni in cui le aziende stanno procedendo a sopprimere le corse previste. In questo contesto anche SETA sta riscontrando forti difficoltà ad effettuare l’intero servizio programmato, a causa dell’incremento delle assenze di personale per malattia, che si aggiunge alla scarsità ormai strutturale di autisti".

Per questo motivo aMo ha pianificato una riduzione programmata del servizio urbano di Modena, con la sospensione temporanea di una piccola parte delle 1600 corse svolte quotidianamente in città.

Da lunedì 4 dicembre saranno interessate da sospensioni le linee urbane 1, 3, 4, 5, 7 e 8. Saranno garantite le prime e ultime partenze di ognuna di queste linee, che in considerazione della frequenza più elevata (10/12 minuti) riescono comunque a garantire alternative di viaggio utili agli utenti.

"Non è al momento prevedibile, da parte di SETA, il termine dell’emergenza legata alla carenza di personale di guida. Se la dimensione del fenomeno, che si sottolinea essere di carattere e proporzioni sovranazionali, dovesse perdurare nelle prossime settimane, aMo in accordo con SETA e con il Comune di Modena, potrebbe procedere ad una rimodulazione strutturata di frequenza di alcune linee del servizio urbano, per i primi mesi del 2024, così da fornire all’utenza un servizio complessivamente più regolare e sostenibile con le risorse disponibili".

Una prospettiva non certo rosea, anche alla luce di un problema che Seta vive da ormai molti mesi, con una emorragia di personale e l'impossibilità di sostituirlo con nuovi ingressi. Proprio ieri Sorrentino Luigi, segretario regionale OR.S.A. T.P.L., aveva dichiarato: "Un'altra giornata di disservizi per il tpl modenese , sono settimane che per carenza di personale saltano continuamente corse e i cittadini infuriati, in mancanza di un comitato degli utenti che dialoghi con l'azienda, sfogano la loro rabbia verso gli autisti che loro malgrado si ritrovano a lavorare male e con corse inevitabilmente in sovraccarico. In attesa che si risolvi la problematica della mancanza di forza lavoro,che puo risolversi solo adeguando gli stipendi al costo della vita attraverso il rinnovo del contratto nazionale ed integrativo, chiediamo che AmO riprogrammi il servizio in base alla forza lavoro disponibile, limitando i disagi dei cittadini e dei lavoratori". Rimodulazione che è stata comunicata proprio oggi.

Ricordiamo che per ogni ulteriore informazione ed aggiornamento su corse e orari è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Il commento di Seta

Alberto Cirelli, neo Presidente di SETA, ha commentato: “Nell’attuale situazione di emergenza la sospensione temporanea di alcune corse sul servizio urbano di Modena è una misura spiacevole ma purtroppo necessaria, stante la crescente indisponibilità di un adeguato numero di autisti e la conseguente impossibilità di garantire la totalità delle corse normalmente previste. E’ pur vero che la percentuale di corse sospese sul totale del servizio effettuato è minima, ma siamo comunque dispiaciuti degli eventuali disagi che ciò comporterà agli utenti. Al contempo, riteniamo sia più corretto e meno impattante rimodulare il servizio e permettere così ai cittadini di programmare con maggiore chiarezza ed attendibilità i propri spostamenti. Per parte nostra garantiamo che ogni componente aziendale è impegnata per affrontare e risolvere questa situazione emergenziale. A tal proposito, colgo l’occasione per porgere un doveroso ringraziamento al nostro personale, che con grande senso di responsabilità si sta prodigando per coprire le esigenze del servizio con turni di lavoro straordinario”.

“Nel settore del trasporto pubblico – sottolinea Cirelli - la carenza di personale viaggiante è un problema ormai strutturale e non certo estemporaneo, che riguarda tutte le aziende del Nord Italia, dove pesano criticità di carattere locale quali il costo della vita sempre crescente e la difficoltà nel reperire alloggi ad un costo compatibile con il livello degli stipendi. Già da diversi anni le aziende come SETA riscontrano crescenti difficoltà nel reperire e fidelizzare conducenti di autobus: la professione non è più attrattiva come un tempo (in particolare per le nuove generazioni) ed il fisiologico turn-over ha assunto ritmi e dimensioni sensibilmente più marcati”.

“Va inoltre considerato – rimarca il Presidente di SETA - che, negli ultimi anni, la forte crescita registrata nel comparto del trasporto merci e della logistica sta originando un sensibile aumento della richiesta di autisti in possesso di qualifiche professionali comparabili a quelle di chi opera nelle aziende di trasporto pubblico. Fino ad ottobre è stato possibile gestire la situazione senza particolari disagi per l’utenza, incrementando la retribuzione del lavoro straordinario del personale viaggiante, nonché organizzando il lavoro in gruppi di rotazione speciali, caratterizzati da incentivi economici e/o qualitativi. Nel corso del mese di novembre, però, abbiamo assistito ad un progressivo e fisiologico incremento delle assenze del personale viaggiante dovuto anche all’avvento delle malattie stagionali, con conseguente riduzione della disponibilità nell’effettuazione delle prestazioni straordinarie. Inoltre, SETA sta coprendo anche i turni che (per i medesimi motivi) diversi subaffidatari delle linee extraurbane non riescono ad effettuare, il che sta comportando ulteriori sforzi straordinari per garantire la regolarità del servizio sulle tratte provinciali”.