Carenza di organico, alloggi e formazione per i profughi che vogliono diventare autisti Seta

Da qualche tempo Seta è alle prese con una costante carenza di offerta di manodopera qualificata: mancano autisti per i mezzi pubblici ed è difficili, per diversi motivi, sia trovarli che trattenerli presso l'azienda del Tpl. Un aiuto in tal senso potrà però arrivare da un protocollo d’intesa. finalizzato a facilitare l’inserimento lavorativo degli stranieri titolari di protezione internazionale, ospitati nella rete di accoglienza integrata e nei progetti di inclusione del territorio provinciale di Modena.

L’accordo è stato sottoscritto stamane dal Prefetto Alessandra Camporota, dal Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dal Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre d’Argine” Alberto Bellelli, dal Presidente della Fondazione di Modena Paolo Cavicchioli, dal Presidente dell’ACI Vincenzo Credi, dal Presidente di SETA S.p.a Antonio Nicolini, dalla Direttrice della Scuola Interregionale di Polizia Locale Liuba Del Carlo e dal Presidente di ACER Modena Giacomo Venturelli.

Grazie a questa intesa, gli stranieri dotati di regolare permesso di soggiorno per protezione internazionale potranno acquisire più facilmente le competenze necessarie per un inserimento lavorativo nell’organico di Seta. Il progetto, coordinato dalla Prefettura e finanziato dalla Fondazione di Modena, prevede che il Comune di Modena e l’Unione Terre d’Argine individuino, tra gli stranieri accolti nei centri SAI, quelli da avviare ai suddetti percorsi formativi, fornendo il necessario supporto amministrativo.

L’Automobile Club si occuperà di elaborare ed erogare, a prezzi calmierati, i percorsi formativi necessari per ottenere le qualificazioni di guida richieste e la Scuola Interregionale di Polizia Locale contribuirà alla formazione dei beneficiari sui temi della legalità e della sicurezza, favorendo l’acquisizione di competenze relazionali e comunicative.

L’Acer, in collaborazione con Seta, verificherà la possibilità di individuare alloggi da concedere in locazione a canone concordato alle persone che concluderanno con esito positivo i percorsi di inclusione lavorativa nell’ambito del progetto.