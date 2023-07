Carenza di organico nella provincia di Modena: la manifestazione della Polizia di Stato

Il 13 luglio il personale della Polizia di Stato, scenderà in piazza davanti al Commissariato di Polizia di Stato di Sassuolo per rappresentare i problemi di tutti i poliziotti della provincia.

"Evento analogo- dichiara il Il Segretario Provinciale SAP Orfello Dr. Ottorino- era stato organizzato nel Settembre del 2021 davanti al Commissariato di Polizia di Stato di Carpi sempre per condividere i problemi di categoria partendo dai comandi più periferici ma non meno importanti poiché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B."

"L’arrivo con le ultime assegnazioni ministeriali dei 23 agenti di polizia in questa provincia non può non essere comparato con il numero di altrettanti poliziotti che quest’anno stanno andando in pensione per sopraggiunti limiti di età. In ogni caso il bilancio non è pari poiché buona parte del nuovo personale è in prova ed avrà bisogno di un importante periodo di affiancamento prima di divenire autonomo."

"A questa situazione va aggiunta la perdita per un anno e mezzo di 8 operatori particolarmente qualificati che per avanzamento di qualifica frequentano il relativo corso di formazione, buona parte di questi esponenti della squadra volante. Al bilancio passivo inoltre vanno aggiunti altri 13 operatori che avendo vinto concorso interno partiranno anche loro a breve anche loro per la formazione e non vi è alcuna garanzia che rientreranno tutti in sede in questa provincia. Aldilà dei proclami sui numeri letti nei modo più conveniente, ma non nell’interesse di categoria e dei cittadini, la situazione della polizia modenese è allarmante poiché getta un ombra sulla sostenibilità dei servizi per quest’inverno. E’ ora che la politica ed il dipartimento si assumano impegni e responsabilità delineando un percorso virtuoso e condiviso sulla situazione modenese, con date certe entro le quali dare risposte, altrimenti al sindacato di categoria non rimane altro che protrarre lo stato di agitazione che parte dal Commissariato di PS di Sassuolo."